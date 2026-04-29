29 апр 2026

Porsche может перевести 911 GT3 на турбонаддув

Porsche 911 GT3 может в ближайшие годы лишиться атмосферного двигателя и перейти на турбированный агрегат

Причина такого решения кроется в жестких экологических требованиях Евросоюза. К 2035 году автопроизводители обязаны сократить выбросы вредных для экологии веществ на 90% по сравнению с 2021 годом, а уже к 2030 году необходимо достичь снижения на 55%. Эти нормы ставят под угрозу существование атмосферных моторов, которые и так постепенно исчезают с рынка.

По словам главы GT-подразделения Porsche Андреаса Пройнингера, в Европе 6-цилиндровый двигатель объемом 4,0 литра сможет продержаться лишь несколько лет без серьезных изменений. При этом в США, где экологические требования мягче, атмосферный мотор сохранится значительно дольше.

Вопрос о переходе GT3 на турбонаддув остается открытым, однако в компании не исключают такой сценарий. Создание отдельных версий модели для разных рынков выглядит маловероятным из-за высоких затрат, особенно на фоне других масштабных проектов бренда. Напомним, что Porsche инвестирует в возвращение 6-цилиндровых двигателей для моделей серии 718, разработку нового кроссовера и преемника Macan с ДВС, а также готовит крупный трехрядный SUV.
 

Последние новости

...

Porsche запатентовал цифровые полосы для своих спорткаров

20 апреля 2026

Porsche готовит 911 GT3 в кузове кабриолет

07 апреля 2026
Porsche 550A Spyder

Уникальный Porsche 550A Spyder снова выходит на аукцион

01 апреля 2026

Porsche ищет способ спасти механику

18 марта 2026
Porsche Cayenne S Electric

Электрический Cayenne получил мощную версию S

11 марта 2026

Porsche может объединить Taycan и Panamera в одну модель

10 марта 2026

