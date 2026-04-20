Porsche запатентовал цифровые полосы для своих спорткаров

Компания Porsche зарегистрировала новую патентную разработку, способную изменить подход к дизайну и функциональности кузова. Речь идет о новом типе гоночных полос, который позволит менять внешний вид автомобиля буквально одним нажатием кнопки

Суть технологии заключается в использовании специального покрытия с оптически переменными свойствами. При подаче электрического напряжения оно способно изменять цвет и рисунок поверхности. В качестве основы могут применяться решения на базе электронной бумаги или парамагнитных материалов.

Одним из самых ярких сценариев применения станет появление гоночных полос на кузове при активации режима Sport. Таким образом, автомобиль сможет визуально менять дизайн в зависимости от настроек, не требуя сложных доработок или перекраски.

Однако разработка имеет не только эстетическое значение. В компании отмечают, что подобные элементы могут использоваться для быстрой идентификации автомобилей, например, во время заездов, когда на трассе одновременно находится несколько одинаковых машин.

Дополнительной функцией станет индикация уровня заряда батареи на электромобилях. В этом случае кузов сможет менять цвет в зависимости от остатка энергии. Например, зеленый оттенок будет означать высокий заряд, желтый укажет на его снижение, а красный сигнализирует о почти разряженной батарее.

Пока технология существует лишь в виде патента, и сроки ее внедрения в серийные модели не раскрываются.

