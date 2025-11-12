Porsche представил спецверсию 911 GT3, вдохновленную дикой природой Амазонии

Porsche представил уникальную версию купе 911 GT3 Ocelot, созданную в честь 25-летия присутствия марки в Латинской Америке

Проект вдохновлен природой и культурой региона, а главным символом стала дикая кошка оцелот, обитающая в тропических лесах Амазонии. Спецверсию окрасили в зеленый цвет Forest Green Metallic, а отделка интерьера выполнена из светло-коричневой кожи Cohiba Brown и клетчатой ткани Pepita, которая отсылает к классическим моделям Porsche и оттенку шерсти оцелота. На сиденьях также вышито изображение данного животного.

Напомним, что 911 GT3 оснащен 6-цилиндровым 4,0-литровым мотором мощностью 510 л.с. и 470 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым “роботом”. Привод – задний. Заявленный разгон до “сотни” – 3,4 с. Максимальная скорость – 311 км/ч.