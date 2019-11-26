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26 ноя 2019

Porsche выпустит гиперкар с мотором от болида Формулы один

Porsche выпустит гиперкар с мотором от болида Формулы один

Компания Porsche не отказалась от идеи выпуска нового гиперкара и в качестве одного из вариантов его силовой установки рассматривает гибридную систему, изначально разработанную для Формулы-1

Издание Autocar пишет, что Porsche твердо намерена выпустить флагманскую модель, которая станет идеологическим преемником 918 Spyder. Причем новому гиперкару может достаться силовая установка, разработанная для Формулы-1 в рамках заводской автоспортивной программы.

Если говорить о конкретике, то речь идет о неком шестицилиндровом агрегате. Поставщиком гибридного довеска для гиперкара Porsche выступит хорватская Rimac Automobili. Партнерство компаний началось в 2018 году с приобретения немцами 10-процентного пакета акций. Любопытно, что сотрудничеством предусмотрено развитие батарейных технологий, поэтому в зависимости от результатов гиперкар может стать даже полностью электрическим. 

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