Porsche Taycan обзавелся базовой версией

Компания Porsche официально представила в Китае базовый Taycan: такой электрокар оснащается одним мотором, который установлен на задней оси

«Базовому» Porsche Taycan достался 408-сильный электромотор, который питает батарея ёмкостью 79,2 киловатт-часа. Она обеспечивает электрокару запас хода на уровне 414 километров по циклу NEDC. В качестве альтернативы китайцам предложен более мощный вариант с двигателем, развивающим 476 сил и аккумулятором на 93,4 киловатт-часа, как у модификации Taycan Turbo: в этом случае на одной зарядке автомобиль проезжает 489 километров. Базовому Taycan положены двухступенчатый редуктор и пневмоподвеска.

Что касается динамических характеристик, то их рассекретили только для 476-сильного Taycan: с места до 100 километров в час базовый электрокар разгоняется за 5,4 секунды против 4,0 у полноприводного Taycan 4S. Максимальная скорость одномоторной модификации ограничена электроникой на отметке 230 километров в час.