Porsche Taycan попал в Книгу Гиннеса

Лифтбек Porsche Taycan установил мировой рекорд по самому продолжительному контролируемому заносу среди электромобилей

Лифтбек Porsche Taycan установил мировой рекорд по самому продолжительному дрифту среди серийных электрических машин. Рекордный заезд состоялся в центре водительского мастерства Porsche в немецком гоночном комплексе «Хоккенхаймринг». Автомобилем управлял профессиональный пилот и инструктор Porsche Деннис Ретера. По кольцу протяженностью около 200 м нидерландский пилот проехал в управляемом заносе 210 кругов со средней скоростью 46 км в час. Весь заезд занял 55 минут.

Для рекорда использовали специальную заднеприводную модификацию Porsche Taycan, которую пока продают только в Китае. Такой автомобиль оснащен 476-сильным электромотором на задней оси и аккумулятором на 93,4 кВт-ч, позволяющим проехать без подзарядки до 490 километров.