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21 май 2018

Duster превратили в коммерческий автомобиль

Duster превратили в коммерческий автомобиль
Автор фото: фирма-производитель

На европейском рынке Duster продается под маркой Dacia и недавно для некоторых стран была представлена его коммерческая версия.

Такая машина была и у первого поколения и она пользовалась довольно устойчивым спросом: многим нужна полноприводная машина, а «каблучок» Dokker такого варианта лишен.

Рецепт превращения кроссовера в фургон прост. За передними сиденьями установлена перегородка, окна задних дверей и окошки позади них заглушены, а все пространство салона позади сидений превращено в грузовую площадку с ровным полом. Длина получившегося отсека составляет 1640 мм.

Машина получила название Duster Fiskal. Пока она доступна только на австрийском рынке, где предлагается с любым из доступных для обычного кроссовера двигателей. Машины делают не на основном конвейере, потому он, как ни странно, стоит дороже пассажирской версии: доплата составляет 1730 евро. Однако такая версия подпадает под категорию легких коммерческих автомобилей, а значит облагается меньшими, нежели пассажирские варианты налогами.

В России такой вариант Duster вряд ли появится: в этом сегменте машина из-за своей цены не сможет конкурировать с Largus, который хоть и не имеет полного привода, но и стоит довольно дешево.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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