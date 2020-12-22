Renault Duster лишится дизеля в России

Новое поколение популярного кроссовера, которое появится на нашем рынке уже совсем скоро, может лишиться популярной агрегатной связки

Как сообщает «Российская газета», новый Duster приедет к нам только с бензиновыми моторами. Вершиной моторной линейки должен стать турбо-мотор 1.3, знакомый нам по Arkana и Kaptur, который будет сочетаться с механикой, чего раньше не было, либо вариатором. Никуда не денется «младшая» связка – атмосферный мотор 1.6 на 114 лошадей и механическая пятиступка.

Дизельный же мотор на 109 лошадей не заявлен, также как и не заявлен двухлитровый агрегат на 140 лошадей вкупе со старой 4-ступенчатой автоматической трансмиссией. Официального подтверждения о моторной гамме на данный момент нет.