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22 дек 2020

Renault Duster лишится дизеля в России

Renault Duster лишится дизеля в России
Автор фото: фирма-производитель

Новое поколение популярного кроссовера, которое появится на нашем рынке уже совсем скоро, может лишиться популярной агрегатной связки

Как сообщает «Российская газета»,  новый Duster приедет к нам только с бензиновыми моторами. Вершиной моторной линейки должен стать турбо-мотор 1.3, знакомый нам по Arkana и Kaptur, который будет сочетаться с механикой, чего раньше не было, либо вариатором. Никуда не денется «младшая» связка – атмосферный мотор 1.6 на 114 лошадей и механическая пятиступка.

Дизельный же мотор на 109 лошадей не заявлен, также как и не заявлен двухлитровый агрегат на 140 лошадей вкупе со старой 4-ступенчатой автоматической трансмиссией.  Официального подтверждения  о моторной гамме на данный момент нет.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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