Renault Duster стал меньше есть

Компания Dacia, румынская «дочка» марки Renault, привезла на автосалон в Брюсселе битопливную версию кроссовера Duster с новым турбомотором TCe 100 Eco-G

Новый двигатель является битопливной версией литрового трехцилиндрового турбомотора TCe 100, который представили еще в прошлом году. При этом газовая версия двигателя обеспечивает больший на 10 Нм крутящий момент (в новой версии он достигает 170 Нм) и в то же время на 10 процентов меньший уровень выбросов CO2, чем у бензинового агрегата.

Средний расход двигателя на сжиженном газе немного больше обычного ДВС, но из-за этого суммарная стоимость топлива на один километр пути снижается на 30 процентов по сравнению с бензиновым агрегатом и на восемь процентов по сравнению с дизелем. Интересно, что новая силовая установка должна появиться и на других моделях марки.