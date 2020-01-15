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15 янв 2020

Renault Duster стал меньше есть

Renault Duster стал меньше есть
Автор фото: фирма-производитель

Компания Dacia, румынская «дочка» марки Renault, привезла на автосалон в Брюсселе битопливную версию кроссовера Duster с новым турбомотором TCe 100 Eco-G

Новый двигатель является битопливной версией литрового трехцилиндрового турбомотора TCe 100, который представили еще в прошлом году. При этом газовая версия двигателя обеспечивает больший на 10 Нм крутящий момент (в новой версии он достигает 170 Нм) и в то же время на 10 процентов меньший уровень выбросов CO2, чем у бензинового агрегата.

Средний расход двигателя на сжиженном газе немного больше обычного ДВС, но из-за этого суммарная стоимость топлива на один километр пути снижается на 30 процентов по сравнению с бензиновым агрегатом и на восемь процентов по сравнению с дизелем. Интересно, что новая силовая установка должна появиться и на других моделях марки.

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