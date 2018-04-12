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12 апр 2018

Третий Renault Logan получит новую платформу

Третий Renault Logan получит новую платформу
Автор фото: фирма-производитель

Платформа B0, на которой построен Logan была представлена в 2005 году, но своими корнями уходит аж в 1998 год, так как базируется на решениях, которые применялись при создании второго поколения Renault Clio. Бесконечно использовать платформу не удастся, потому третье поколение Logan будет построено на современной базе.

Третье поколение Renault Logan появится в 2020 году, но во французской компании уже активно работают над его созданием. Самое важное: платформа В0 уйдет в прошлое, вместо нее будет использоваться модульная CMF-B, на которой будет также построено пятое поколение Renault Clio (его покажут в следующем году).

Но не спешите радоваться тому, что Logan станет технологичным. Французы разработали новую стратегию, согласно которой количество платформ альянса с Nissan серьезно уменьшится, но они будут иметь несколько вариантов.

Так, CMF-B будет иметь два варианта: High Specification и Access Specification. Первая рассчитана на большое количество электроники (например, в Европе вскоре станет обязательной система автоматического торможения), а вторая будет иметь упрощенную архитектуру, оснащение и шумоизоляцию. И именно она будет использоваться для третьего поколения Logan.

Зато двигатели, из-за ужесточающихся требований по экологии, следующее поколение бюджетника разделит с Clio. По предварительной информации Logan будет оснащаться 1,3-литровым бензиновым турбомотором и 1,5-литровым турбодизелем.
 

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При написании новости использовалась информация:
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