Жизнь и судьба Renault Megane будут нелегкими

Megane когда-то был одним из бестселлеров Renault, однако нынешние результаты продаж скромны настолько, что в будущем от него могут отказаться

Семейство Renault Megane было весьма популярным 10 лет назад: в 2010 году глобальный объём продаж составил 465 732 автомобилей. По итогам 2019 года во всём мире удалось реализовать лишь 209 845 экземпляров, что существенно меньше конкурентов. Всё это неизбежно привело французов к сомнениям относительно дальнейших перспектив семейства. В частности, судьба Renault Megane под вопросом из-за электромобилей: как рассказал в интервью изданию AutoExpress главный дизайнер марки Лоренс ван ден Акер, компании нужно перераспределять ресурсы в пользу более перспективных проектов, тем более в столь непростое время.

«Как только мы добавим в модельный ряд электрокары, нам придётся отказаться от ряда других автомобилей, потому что мы не можем позволить себе финансировать всё это одновременно. Megane относится к сегменту рынка, который становится всё менее привлекательным, поэтому деньги нужно вкладывать в будущее», — сказал ван ден Акер. Хэтчбек и универсал Renault Megane нынешнего поколения, включая «заряженные» версии, пережили обновление в начале года — в гамму добавился подключаемый гибрид, который может проехать до 50 километров на электротяге.