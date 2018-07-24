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24 июл 2018

Renault представила самый крутой Megane

Renault представила самый крутой Megane
Автор фото: фирма-производитель

Традиционно в линейке Renault Megane RS есть три версии: обычная, ориентированная на каждодневное использование, Cup и самая мощная Trophy, которую инженеры компании называют трековым вариантом.

Дебют самой мощной версии, фактически, произошел после премьеры базового Megane RS, от которого версия Trophy в техническом плане отличается несильно, но позволяют сбросить несколько секунд на гоночной трассе.

Мощность двигателя была увеличена на 20 л.с. — до 300 л.с. Прибавка обеспечена за счет применения керамических подшипников вместо стальных в турбине и хитрой выпускной системы. В ней стоит заслонка, которая при высоких нагрузках открывается, фактически делая систему прямоточной.

Полноуправляемое шасси Renault Megane RS Tropy позаимствовал у младших версий (для обычной версии оно является опциональным, для версии Cup — стандартным). Но в самой мощной версии хот-хэтч оснащается 19-дюймовыми шинами Bridgestone Potenza S001, а в качестве опции предлагается их облегченный на два килограмма вариант S007. Немного изменилась тормозная система: спереди появились составные биметаллические тормозные диски, которые легче на 1,8 килограмма стандартных.

В отличие от предыдущего поколения, нынешний Renault Megane RS ни в одной из версий в Россию поставлять не планируется.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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