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13 сен 2017

Renault Megane RS получил двигатель от спорткара

Renault Megane RS получил двигатель от спорткара
Автор фото: фирма-производитель

На Франкфуртском автосалоне дебютировало долгожданное новое поколение хот-хэтча Megane RS. Предыдущее поколение было одной из немногих моделей в сегменте, которая пользовалась высоким спросом и в России.

Прежде всего Renault Megane RS стал пятидверным и сохранил переднеприводную схему, хотя многие ожидали, что французы сделают хот-хэтч полноприводным. Но в отделении RenaultSport решили вопрос улучшения управляемости по-своему: машина получила полноуправляемое шасси, у которого задние колеса отклоняются в противоход передним на невысоких скоростях до 60 км/ч и в ту же сторону на высоких. Это позволило значительно быстрее проходить повороты, в которые Renault Megane RS буквально заныривает.

Под капотом у хэтчбека: 1,8-литровый турбодвигатель от спортивного купе Apline A110. Причем его даже форсировали: мощность на Megane RS составляет 280 л.с. против 252 л.с. у Alpine! Двигатель может совмещаться как с 6-ступенчатой «механикой», так и с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Естественно, для «горячей» версии был разработан специальный аэродинамический пакет, машина получила спортивную подвеску и заниженный клиренс. В Европе продажи нового Renault Megane RS начнутся в конце года, а вот к нам он вряд ли попадет: в России Renault решила сосредоточиться на машинах местной сборки.

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При написании новости использовалась информация:
Renault

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