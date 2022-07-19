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19 июл 2022

Renault Megane снимают с производства

Renault Megane снимают с производства

Компания Renault прекратила производство семейства Megan для Великобритании. Официально объявлено, что через два года будет прекращен выпуск и для всех остальных рынков.

Да, в свое время Megane ставил рекорды. К примеру, в 2014 году в Европе было продано почти полмиллиона машин, но, к сожалению, с годами спрос стал неуклонно падать.  Живой пример - в прошлом году по данным Automotive news Renault смог продать в Великобритании лишь около 800 экземпляров Megane. При этом продажи ближайших конкурентов исчисляются десятками тысяч: Ford Focus разошёлся тиражом 21,8 тысячи машин, а VW Golf купили 30,2 тысячи человек.

Кто придет на замену этой модели? Отвечаем - электрокары. К слову, у «Мегана» есть такая версия. Такой автомобиль оснащается 130-сильным электромотором и способен проехать около 300 километров без подзарядки.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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