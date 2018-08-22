Новый кроссовер Renault должен стать главной премьерой Московского международного автосалона: это будет единственная мировая премьера от глобального автопроизводителя. Французы постепенно раскрывают новые подробности о машине.

Новый кроссовер получит имя Arkana, образованное от латинского arcanum («тайна»). В Renault считают, что имя как нельзя лучше подходит новой модели и подчеркивает его уникальность. По мнению французов, концепция машины «ассоциируется с таинственностью, привлекательностью и новаторским духом». В компании говорят, что новая модель должна перевернуть привычные представления об идеальном автомобиле на каждый день с современным дизайном и хорошей управляемостью.

Французы тщательно скрывают подробности о новом кроссовере до его премьеры. До этого компания опубликовала единственный затемненный тизер, на котором видно, что у Renault Arkana будут фирменные С-образные дневные ходовые огни в фарах.

Ранее в сети появлялись шпионские фотографии предсерийных прототипов будущей новинки. На них заметно, что машина будет иметь купеобразный силуэт, довольно короткие свесы. При этом у него будет не типичный кузов хэтчбека, как у других купе-кроссоверов: багажная дверь образует небольшой «хвостик». Судя по новой фотографии задние фонари будут объединены красной плашкой, которая протянется вдоль всей задней двери.

Для российского рынка кроссовер будут собирать на московском заводе Renault. С мая предприятие проходит модернизацию и адаптацию под сборку новой модели. По неофициальной информации для рынков России и Бразилии Renault Arkana будет базироваться на модернизированной платформе B0, на которой также построены Logan и второе поколение Duster. А вот для Китая и Южной Кореи, где машина будет позиционироваться в более дорогом сегменте, для нее используют платформу CMF-B. Такая же будет у следующего поколения Renault Clio. Разница между моделями в том, что «наш» вариант предусматривает наличие полного привода, а версия для Азии — исключительно передний. Хотя платформа CMF-B более технологична и подразумевает большое количество электроники.

