Охотники на призраков

Шпионам удалось заснять новый Rolls-Royce Ghost, который был выведен на зимние тесты. Автомобиль серьезно закамуфлирован, однако в облике все же прослеживаются черты старших моделей - Phantom и Cullinan

C обновлением Ghost переедет на новую алюминиевую платформу, но это ничуть не скажется на снижении веса, потому что автомобиль богато оснастят технологически. Характеристики пока держатся в секрете. Ожидается, что автомобиль сохранит бензиновый 6,6-литровый мотор V12. Возможно, настройки мотора будут оптимизированы с целью повышения экономичности.

Что касается дебюта, то точные даты выхода неизвестны, но раньше 2020 года это вряд ли произойдет. Однако известно, что производство машины наладят на заводе в Гудвуде (Западный Суссекс). Основными конкурентами новинки станут Bentley Flying Spur и Mercedes-Maybach S 600.

Напомним, что Rolls-Royce Ghost впервые был представлен в марте 2009 года на Женевском автосалоне. В 2014 году автомобиль претерпел рестайлинг. Изменения были незначительными: обновился бампер, немного изменился размер фар. Также после обновления автомобиль получил светодиодные дневные ходовые огни.