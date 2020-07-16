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16 июл 2020

Новый Rolls-Royce Ghost получит инновационную систему очистки воздуха в салоне

Новый Rolls-Royce Ghost получит инновационную систему очистки воздуха в салоне
Автор фото: фирма-производитель

Компания Rolls-Royce рассказала о новой разработке, — cистеме очистки воздуха Micro Environment Purification System (MEPS), которой намерена оснащать новые модели. По заверениям британской марки, система способна обеспечить самый чистый воздух в салоне, доступный на современных автомобилях

Принцип работы MEPS основан на высокочувствительных датчиках, измеряющих количество вредных веществ в воздухе: частиц угарного газа и пыльцы, а также некоторых вирусов и бактерий.

При обнаружении критического уровня примесей система автоматически переключает кондиционер на режим рециркуляции воздуха, пропуская его через фильтр из нанофлиса (Nanofleece). В его структуре — волокна диаметром от 120 до 150 нанометров вместо 500, как у обычных фильтрующих элементов, которые способны очистить весь воздух в салоне машины менее чем за две минуты.

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