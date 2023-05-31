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31 май 2023

Представлен космический Rolls-Royce

Представлен космический Rolls-Royce
Автор фото: фирма-производитель

Компания Rolls-Royce представила «космический» кроссовер Black Badge Cullinan Blue Shadow

Премиальные марки постоянно  разрабатывают специальные версии своих автомобилей – каждая посвящена чему-то особенному – танцам, искусству, известным личностям. В этот раз, например, дизайнеры Rolls-Royce вдохновлялись  темой космоса, а точнее линией Кармана, условной границей между атмосферой Земли и космосом. К слову, тираж особой версии составляет 62 экземпляра.

Уникальность кроссоверу придает глубокий синий цвет кузова Stardust Blue. В интерьере же - перфорированный рисунок на сиденьях, вышивка Луны и уникальная графика на передней панели, демонстрирующая видимый край земной атмосферы.

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