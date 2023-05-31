Представлен космический Rolls-Royce

Компания Rolls-Royce представила «космический» кроссовер Black Badge Cullinan Blue Shadow

Премиальные марки постоянно разрабатывают специальные версии своих автомобилей – каждая посвящена чему-то особенному – танцам, искусству, известным личностям. В этот раз, например, дизайнеры Rolls-Royce вдохновлялись темой космоса, а точнее линией Кармана, условной границей между атмосферой Земли и космосом. К слову, тираж особой версии составляет 62 экземпляра.

Уникальность кроссоверу придает глубокий синий цвет кузова Stardust Blue. В интерьере же - перфорированный рисунок на сиденьях, вышивка Луны и уникальная графика на передней панели, демонстрирующая видимый край земной атмосферы.