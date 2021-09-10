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10 сен 2021

Rolls-Royce Boat Tail построили из картона

Rolls-Royce Boat Tail построили из картона

Несколько месяцев назад мы писали о самой роскошной новинке от Rolls-Royce – модели Boat Tail, которая существует в трех экземплярях, но что делать, если тебе хочется заиметь свой собственный?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо отправиться в США и обратиться к местному блогеру под ником «Король крафта», который нашел выход!  Ему понадобилось лишь несколько стальных труб, пара разобранных велосипедов и десяток картонных коробок. Несложно догадаться, что наш кудесник решил построить картонную реплику.

Из труб был сварен силовой каркас, от велосипеда блогер позаимствовал колеса, а весь кузов склеил из картона.  Конечно же, копия получилась топорной, но надо отдать должное создателю – он уделил внимание деталям – на машине есть хромированный декор (как у оригинала), который выполнен из фольгированной самоклеящейся пленки. Но самое занятное заключается в том, что блогер даже вырезал из дерева фирменную фигурку «Дух экстаза». В движение автомобиль приводится небольшим электромотором, который разгоняет машину до 40 километров в час.

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