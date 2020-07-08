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8 июл 2020

Rolls-Royce зашифровал в купе Wraith загадочный код

Rolls-Royce зашифровал в купе Wraith загадочный код
Автор фото: фирма-производитель

Британская марка выпустит 50 уникальных автомобилей, в дизайне которых зашифровано секретное послание

Компания Rolls-Royce представила специальную версию купе Wraith, получившую название Kryptos. В новинке, которая выйдет ограниченным тиражом в 50 экземпляров, зашифровано секретное послание.

Один из дизайнеров британской марки увлекается криптографией, поэтому в элементах отделки спрятан специальный код. Ключ к шифру знают только два человека в мире: разработчик спецсерии и исполнительный директор марки Торстен Мюллер-Отвос. Ключ в запечатанном конверте хранится у последнего в сейфе.

Первое сообщение спрятано в основании фирменной фигурки «Дух экстаза» — гравировка и вставки из зеленой эмали представляют собой закодированный шифр. Кроме того, загадка кроется и в салоне автомобиля — в накладках на порогах с иллюминацией. Плюс ко всему фирменную монограмму RR на подголовниках заменил самый заметный фрагмент шифра.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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