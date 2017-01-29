Автомобильный портал Motorpage
29 янв 2017

Российские продажи Rolls-Royce в 2016 году просели почти на четверть

Российские продажи Rolls-Royce в 2016 году просели почти на четверть
Автор фото: неткаршоу.ком

Аналитическое агентство Автостат опубликовало данные о продажах автомобилей британской компании Rolls-Royce на российском рынке в 2016 году.

По данным аналитиков агентства, по итогам прошлого года британский автопроизводитель реализовал на территории РФ 110 автомобилей, что на 23,1% ниже результатов 2015 года, когда объем продаж продукции Rolls-Royce был зафиксирован на уровне 143 экземпляров. Несмотря на потерю почти четверти российских продаж, британская компания в 2016 году сумела занять 3-е место во внутреннем рейтинге luxury-сегмента российского рынка.

Драйвером продаж Rolls-Royce в России в прошлом году стало купе Wraith, стоимость которого составляет более 25 млн рублей. Именно на него приходится доля в 41,8% от всех продаж компании в нашей стране. В количественном выражении, объем реализации этой модели составил 46 экземпляров.

На втором месте располагается седан Ghost, один экземпляр которого стоит от 26 млн рублей. За год официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 29 таких автомобилей.

«Тройку» лидеров закрывает кабриолет Dawn, который в прошлом году был распродан в количестве 19 экземпляров. Кроме того, за отчетный период компания реализовала в России 16 экземпляров модели Phantom.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...

Rolls-Royce теряет популярность у российских потребителей

11 ноября 2016

Rolls-Royce показал новую модификацию кабриолета Dawn

25 октября 2016

Уверенность в качестве

06 сентября 2016

Rolls-Royce вывел на российский рынок кабриолет Dawn

26 апреля 2016
Rolls-Royce Ghost

Rolls-Royce объявил сервисную кампанию для единственного автомобиля

12 ноября 2015

Rolls-Royce ждет развития технологий, чтобы выпустить собственный электрокар

21 сентября 2015

 Новости Rolls-Royce

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H2 - haval h2 2014 то, чего не может быть Тест драйв
26 января 2017

Haval H2
"То, чего не может быть"
Audi Q3 - audi q3 2015 пропуск в клуб
Тест драйв
24 января 2017

Audi Q3
"Пропуск в клуб"
Isuzu D-Max - isuzu d-max 2016 американский борец сумо
Тест драйв
19 января 2017

Isuzu D-Max
"Американский борец сумо"
Nissan Qashqai - дороги мира. nissan qashqai 2013 венгерский калейдоскоп
Автопутешествия
13 января 2017

Nissan Qashqai
"Венгерский калейдоскоп"

Написано новостей:

1 8 1 1 5