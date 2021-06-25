В Rolls-Royce выпустили гоночный трибьют

Rolls-Royce выпустил особые Wraith и Dawn в честь легендарного британского автогонщика Джорджа Истона

Истон - известная фигура в мире автоспорта. Именно он в конце тридцатых годов установил целую серию рекордов скорости на соляном озере Бонневиль. Причем здесь Rolls-Royce? Все просто - болид Tunderbolt, на котором он устанавливал рекорды, оснащался двумя двигателями вышеуказанного автопроизводителя. Интересный факт, мощность болида превышала две тысячи лошадиных сил.

Теперь поговорим о самих машинах. Главное отличие - стайлинг. Автомобили спецсерии Rolls-Royce Landspeed получили двухцветный окрас кузова, сочетающий чёрный оттенок Black Diamond Metallic и синий Bonneville Blue. Такие цвета выбраны неслучайно. Синий оттенок символизируют небо Бонневиля, а черный - крупицы соли на кузове болида. Всего компания Rolls-Royce выпустит 25 экземпляров кабриолета Dawn и 35 купе Wraith в исполнении Landspeed.