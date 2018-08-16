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16 авг 2018

Cupra сделает купе-кроссовер

Cupra сделает купе-кроссовер

Отделение Cupra стало самостоятельным весной этого года: до этого года приставку с этим именем носили «заряженные» версии моделей Seat

В этом году под брендом выйдет мощная модификация кроссовера Seat Ateca, но в Cupra готовы и к самостоятельной разработке машин. Причем, в компании намерены создать не традиционный для моделей с приставкой Cupra хот-хэтч, а купе-кроссовер. В принципе это легко объяснимо: в отличие от легковушек сегмент кроссоверов и внедорожников постоянно растет.

По словам шеф-дизайнера Cupra Алехандро Месонеро-Романоса марка идет поэтапно, и прежде чем создать что-то самобытное, сделала машину на базе существующей. Однако уже в следующем году марка представит свою первую самостоятельную модель. «Если вы хотите увидеть 100-процентную Cupra, то вам придется подождать год».

Месонеро-Романос отказался вдаваться в подробности, но при создании бренда Cupra в презентации мелькнули скетчи купе-кроссовера.

Вероятнее всего первая собственная модель молодого бренда будет создана на модернизированной платформе MQB и будет отличаться компактными размерами и агрессивной внешностью. Это будет вполне в духе испанской компании, которая ранее играла в сегментах, где у нее либо нет, либо практически нет конкурентов.

При этом в будущем первая самостоятельная модель Cupra может стать базой для еще одного кроссовера Seat, который будет конкурировать с Nissan Juke, Toyota C-HR и другими субкомпактными кроссоверами.

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При написании новости использовалась информация:
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