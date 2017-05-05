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5 май 2017

Рассекречен облик нового кроссовера Seat

Рассекречен облик нового кроссовера Seat
Автор фото: фирма-производитель

В Seat допустили утечку изображение нового компактного кроссовера, который получил имя Arona

Судя по первым компьютерным «снимкам», внешность кроссовер будет схожа с Ibiza, на базе которой он и построен. Также, некоторые стилистические решения позаимствованы у более крупного кроссовера Seat Alteca.

Судя по картинкам, Seat Arona будет доступна как в обычном варианте, так и в «подогретой» версии FR. Внешне последняя отличается более агрессивным аэродинамическим обвесом и, естественно, соответствующими шильдиками.

Интерьер практически полностью «переедет» в новый кроссовер из Ibiza, но в салоне появятся декоративные элементы, которые должны подсказать пассажирам, что те находятся в салоне кроссовера.

Как и Ibiza, Seat Arona построен на укороченной версии модульной платформы MQB концерна Volkswagen AG. Двигатели он позаимствует у Ibiza: это будут литровый турбомотор (95 и 115 л.с.), 1,5-литровый бензиновый двигатель (150 л.с.) и 1,6-литровый турбодизель (80, 95 и 115 л.с.).

После «виртуальной» премьеры летом этого года Seat Arona отпразднует полноценную премьеру в рамках осеннего автосалона во Франкфруте, после чего практически сразу поступит в продажу.

Напомним, на российском рынке марка Seat официавльно не представлена.

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При написании новости использовалась информация:
MQB-Coding

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