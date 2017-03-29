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29 мар 2017

Seat анонсировал новый кроссовер

Seat анонсировал новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

На днях компания Seat рассказала о своем новом кроссовере, который займет среднеразмерный сегмент и дополнит уже выпускающийся брендом кроссовер Ateca и планируемый Arona

На презентации показали лишь очертания нового флагмана компании, но рассказали довольно много подробностей. Например, известно, что автомобиль будет выпускаться на платформе концерна Volkswagen MQBA 2, на которой уже базируются новые Skoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan и другие.

Помимо этого известно, что автомобиль будет выпускаться как в пяти, так и в семиместном исполнении, и не на заводе Seatв Барселоне, а в немецком городе Вольфсбург, на заводе Volkswagen. Компания Seat делает большую ставку на новый кроссовер и надеется, что его яркий облик сможет привлечь новых покупателей. В продажу автомобиль поступит уже в следующем году, но дата официальной премьеры пока не объявлена.

Так же в рамках конференции, представители Seat рассказали об операционной прибыли в 143 миллиона евро за 2016 год и планы на диверсификацию продаж, которые позволят снизить зависимость испанского бренда от продаж в Европе. В планах компании в ближайшие десять лет довести долю экспорта своих автомобилей за пределы Евросоюза до 30%, в том числе и благодаря новому заводу Volkswagen, строительство которого намечается в Мексике.

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При написании новости использовалась информация:
Carmagazine

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