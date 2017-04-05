В мае этого года на автосалоне в Барселоне дебютирует «подогретый» вариант кроссовера Seat Ateca, который получит приставку FR в названии

Кроссовер построен на базе версии Xcellence от которой его отличает черная «глянцевая» радиаторная решетка, затемненные стойки, черные рейлинги , окрашенные в цвет кузова нижние части бамперов, иные противотуманные фары и оформление светодиодных головных фар, а также спойлер над задней дверью и 19-дюймовые легкосплавные колеса.

В салоне можно обнаружить спортивные сиденья, обшитые алькантарой, металлические педали, красную прострочку в отделке рычага коробки передач и рулевого колеса, глянцевые черные вставки на руле и шильдики, говорящие пассажирам, что они находятся в салоне именно версии FR.

Seat Ateca FR будет оснащаться 2-литровым турбированным двигателем мощностью 190 л.с. и 6-ступенчатыми механической либо преселективной роботизированной коробкой передач DSG. В базовой версии кроссовер переднеприводный, полный привод доступен в качестве опции.

Напомним, что на российском рынке марка Seat официально не представлена.