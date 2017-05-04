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4 май 2017

Seat возродит классический 600 в виде концепта

Seat возродит классический 600 в виде концепта
Автор фото: фирма-производитель

Компания Seat на автосалоне в Барселоне, который откроется на следующей неделе, представит концепт супермини, созданного на базе классической модели 600, с которой 60 лет назад и началась история марки

Концепт создается на базе оригинального 600 с оригинальными колесами и тормозами, но будет иметь сдвижную мягкую крышу, а его салон с кожаной обшивкой сидений украсят оранжевые акценты. Никаких технических данных о концепте, который назвали 600BSM, пока нет. В Seat отметили, что концепт является лишь дизайнерской работой, приуроченной к 60-летнему юбилею и ни о какой серийной модели по мотивам 600BSM речи не идет.

Оригинальный Seat 600 производился компанией с 1957 по 1973 годы на заводе в Барселоне. Субкомпактный хэтчбек представляет собой лицензионную перелицованную копию Fiat 500. Хэтчбек оснащался двигателем объемом 0,6 литра мощностью 19 л.с., а на закате производства — двигателем объемом 0,8 л мощностью 21,5 л.с. Всего за время производства было произведено боле 791 тыс. Seat 600.

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Seat

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