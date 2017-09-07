Компактные Skoda Fabia и Rapid/Rapid Spaceback на сегодня являются самыми старыми моделями чешской компании, поэтому неудивительно, что на дорогах появились прототипы следующего поколения хэтчбека. Пусть вас не смущает, что внешне машина выглядит как Seat: под кузовом «испанца» скрывается начинка Fabia.

Собственно, прототип выдает радиаторная решетка Skoda и это не первый раз, когда компания прибегает к таким ухищрениям, например, кроссовер Karoq тестировали «в теле» нынешнего Yeti. Но появление мула на базе актуального поколения Seat Ibiza однозначно говорит о том, что Fabia и Rapid следующего поколения будут созданы на укороченной модульной платформе MQB.

Субкомпакт станет просторнее и оснащеннее, а Rapid по своим размерам практически сравняется по размерам с Octavia первого поколения. Технические детали неизвестны, но мы более чем уверены, что следующее поколение Fabia получит те же двигатели и технологии, что новые VW Polo и Seat Ibiza.

Вероятнее всего дебют новой Skoda Fabia состоится в начале 2019 года, а до этого хэтчбек ждет небольшой фейслифтинг.