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28 сен 2020

Skoda назвала сроки появления Fabia нового поколения

Skoda назвала сроки появления Fabia нового поколения
Автор фото: фирма-производитель

Глава чешской компании Томас Шефер официально подтвердил разработку компактного хэтчбека Fabia нового поколения

Skoda в 2021 году выпустит компактную модель Fabia следующего поколения. Об этом в интервью корпоративному сайту чешской марки рассказал ее новый генеральный директор Томас Шефер, возглавивший компанию в августе нынешнего года.

«Мы не собираемся превращать Skoda в дешевый бренд. Сейчас мы оглядываемся на компании из Южной Кореи, Японии и Франции, которые мы сможем обойти, и готовимся реализовать полностью свой потенциал. Я уже предвкушаю запуск новой Fabia в следующем году. Это будет отличный автомобиль, от которого я жду очень многого», — отметил Шефер.

Топ-менеджер пока не привел никаких подробностей о новой модели. По предварительным данным, четвертую Skoda Fabia построят на модульной платформе MQB-A0, лежащей в основе компактных автомобилей концерна VW

При написании новости использовалась информация:
РБК

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