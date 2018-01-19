Компания Skoda опубликовала дизайнерский скетч обновленной Fabia, которую представят на автосалоне в Женеве. По компьютерному рисунку сложно сказать, что в машине изменится, однако, судя по закамуфлированным прототипам, хэтчбек ждут новые бамперы и радиаторная решетка.

Единственная информация, которой Skoda поделилась с общественность: после обновления Fabia получит светодиодные фары и фонари. Скорее всего, светодиодные фонари появятся на всех версиях, а вот фары будут доступны только на топовых вариантах. Кроме того, чехи обещают еще больше Simply Clever, то есть необычных решений, облегчающих жизнь водителя и пассажиров.

В моторной линейке у Skoda Fabia наверняка появится 1,5-литровый мотор, которым уже оснащаются последние поколения Volkswagen Polo и Seat Ibiza. Не стоит забывать, что чешский компакт построен на старой платформе PQ25, пусть и модернизированной, а все последние модели концерна Volkswagen базируются на модульной MQB.

Skoda Fabia третья после Octavia и Rapid по популярности модель компании и ее продажи только растут. Но у нас она не появится: экспортировать ее слишком дорого, а локализовывать производство компактного хэтчбека чехи не хотят из-за низкого спроса на такие модели.