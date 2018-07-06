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6 июл 2018

Новая Skoda Octavia: первые подробности

Новая Skoda Octavia: первые подробности
Автор фото: L'Automobile Magazine

Когда Skoda представила обновленную Octavia с фарами в стиле старых Mercedes-Benz E-класса фанаты марки были в бешенстве. «Какая муха укусила Кабана, что он сотворил такое?», — задавались они вопросом.

Йозефа Кабана, который и был автором спорного дизайна, в компании больше нет: нынче он рисует BMW. Приняв критику, чехи решили вернуться к более классическому дизайну лифтбэка и универсала, столь популярного в Европе и России.

Автомобиль вновь получит единые фары, правда с двумя отдельными сегментами, узкие фонари с «острыми» гранями, большую радиаторную решетку, отделанную хромом.

Автомобиль практически не изменится в размерах, хотя и будет построен на новой версии модульной платформы MQB. За счет применения в ней алюминия и сверхпрочных сталей Skoda Octavia должна стать легче на несколько десятков килограммов.

Новое поколение получит 1,5-литровый турбодвигатель, мощность которого увеличат со 150 л.с. до 200 л.с. «Заряженная» версия RS станет мощнее на 5 л.с., ее 2-литровый турбодвигатель будет выдавать 250 л.с. Остальные же версии получат силовые установки с «мягким» (soft) гибридом. Маломощный электромотор будет играть роль стартера, и помогать ДВС в пробках. Соответственно, такие варианты перейдут на 48-вольтовую систему электропитания.

Дебют нового поколения Skoda Octavia ожидается в конце 2019 или начале 2020 года.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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