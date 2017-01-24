Пресс-служба чешской компании Skoda объявила о начале приема заказов на обновленное семейство Octavia в России.

Впервые обновленные лифтбек и универсал были представлены еще в конце октября прошлого года, и только спустя три месяца автомобиль добрался до российского рынка. В нашей стране Octavia и Octavia Combi будут представлены в трех комплектациях – базовой Active, продвинутой Ambition и топовой Style. Самый бюджетный автомобиль из линейки обойдется будущему владельцу в 940 000 рублей, стоимость максимальной комплектации составляет 1 761 000 рублей.

Уже в базовой комплектации обе новинки оснащаются новой фронтальной и задней оптикой со светодиодной «начинкой» (функция адаптивного освещения будет доступна только в качестве дополнительной опции), однако лишены системы полного привода, которая появляется только в комплектации Ambition. Кроме того, в продвинутой версии внутри автомобиля будет установлена мультимедийная система с расширенным до 9,2 дюймов тачпадом.

Топовая же версия по умолчанию оснащается светодиодной подсветкой салона, двумя USB-разъемами и розеткой на 230 Вольт для пассажиров заднего ряда, а также интерфейсом Smartlink+, который позволит синхронизировать работу мультимедиа-системы и смартфонов.

В список дополнительных опций, кроме вышеназванной системы адаптивного освещения, входят: многофункциональное рулевое колесо, обогрев для него, Wi-Fi, Bluetooth, а также системы круиз-контроля, мониторинга «мертвых» зон, контроля дистанции Front Assist, контроля полосы движения и многое другое.

Моторная гамма как лифтбека, так и универсала без изменений перекочевало в новую версию. Как и прежде Octavia и Octavia Combi поставляются с 1,6-литровым MPI мощностью 110 л.с., который может работать в паре с пятиступенчатой МКПП или шестиступенчатой АКПП, а также 1,4-литровым TSI с отдачей 150 л.с. и 1,8-литровым TSI мощностью 180 л.с., которые агрегируются с шестиступенчатой «механикой» и роботизированной «коробкой» DSG-7. Стоит отметить, что полноприводные модификации будут доступны исключительно с 1,8-литровым силовым агрегатом и «роботом» DSG-6.