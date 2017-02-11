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11 фев 2017

Skoda поставит обновленную Octavia на российский конвейер

Skoda поставит обновленную Octavia на российский конвейер
Автор фото: неткаршоу.ком

Пресс-служба чешской компании Skoda обозначила сроки начала серийного производства обновленного семейства Octavia на территории РФ.

Как указывается в официальном сообщении компании, серийная сборка рестайлинговой версии Skoda Octavia будет налажена на автомобилестроительном предприятии в Калуге. Стоит отметить, что на конвейер встанут как автомобили в кузове «универсал», так и в кузове «лифтбек». На данный момент на заводе идут приготовления для сборки чешской новинки, но, как утверждают в компании, работа над созданием первых экземпляров начнется уже в марте текущего года.

Стоит отметить, что пока автомобили поставляются на российский рынок из-за рубежа. В нашей стране универсал, как и лифтбек представлены в трех комплектациях – Ambition, Style, Active.

Как и до рестайлинга, в моторную гамму Octavia входят три двигателя – 1,6-литровый MPI с отдачей 110 л.с., который поставляется с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом», а также 1,4 и 1,8-литровыми TSI мощностью 150 л.с. и 180 л.с. соотвтественно, которые агрегируются с шестиступенчатой «механикой» и роботизированной «коробкой» DSG-7.

Самый бюджетный автомобиль в семействе в базовой комплектации и с начальным двигателем обойдется будущему владельцу в 940 000 рублей, тогда как топовый вариант с максимальным количеством опций будет стоить почти в два раза дороже – 1 761 000 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Российская газета, АвтоВести, Autonews

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