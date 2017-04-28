Компания Skoda сообщила о выпуске миллионного автомобиля модели Superb. Юбилейным стал лифтбэк серебристого цвета в топовой комплектации Laurin&Klement. Любопытно, что этот автомобиль стал 250-тысячным в третьем поколении

При подсчете компания учитывала Superb последних трех поколений. Производство первого поколения началось в 2001 году, лифтбэк разошелся тиражом в 136 100 экземпляров, во втором поколении (2008-2015 годы) Superb стал куда популярнее: было произведено 618 500 седано-лифтбэков с хитрой конструкцией открытия задней двери и универсалов. Производство нынешнего, третьего поколения стартовало в марте 2015 года. Таким образом, всего за два года Skoda собрала 250 тысяч лифтбэков и универсалов Superb.

На самом деле, сейчас производится уже четвертое поколение этой модели: первое дебютировало в 1934 году. Автомобиль оснащался 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 55 л.с. Производство оригинальной Skoda 640 Superb было свернуто в 1949 году. За это время компания собрала всего 200 экземпляров этой модели.