Автомобильный портал Motorpage
4 окт 2018

Skoda Karoq появится в России уже в следующем году

Skoda Karoq появится в России уже в следующем году
Автор фото: фирма-производитель

Новость о предстоящем появлении Karoq пришла от руководства российского подразделения Skoda. Старт реализации этого автомобиля планируют начать во второй половине следующего года

Напомним, автомобиль был представлен публике ещё в прошлом году на автосалоне во Франкфурте. С тех пор поставка на российский рынок была под вопросом. Однако, руководитель российского подразделения считает, что модель нужна в линейке, так как Karoq приходит на смену уже несколько устаревшего Yeti. Он дополнит ряд кроссоверов, органично заполнив бюджетный сегмент на ступеньку ниже присутствующего на нашем рынке полноразмерного Kodiaq.

Кроссовер будет собираться на одном из российских предприятий. Рассматриваются два варианта размещения сборки: Калуга или Нижний Новгород.

Известно, что машина будет предлагаться, как минимум, в двух вариантах – с передним приводом и полноприводной. Другие подробности комплектаций и их ценовой диапазон станут известны ближе к началу поставок.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
CarsWeek.ru, Автоновости дня

Комментарии к новости

Последние новости

...
Skoda Karoq 2018

Skoda Karoq появится в России уже в следующем году

04 октября 2018
Skoda Karoq Sportline

Skoda Karoq примерила спортивный костюм

06 августа 2018
Skoda Karoq

Skoda Karoq получила внедорожную версию

02 августа 2018
Skoda Karoq RS

Самый мощный вариант Skoda Karoq будет гибридным

02 октября 2017
Skoda Karoq

Skoda Karoq будет продаваться в Южной Америке под брендом Volkswagen

09 августа 2017
Skoda Karoq

Skoda начала производство нового кроссовера

26 июля 2017

 Новости Skoda Karoq

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016 все возрасты покорны Автопутешествия
03 октября 2018

Mitsubishi Outlander
"Все возрасты покорны"
KIA Cee'd - kia seed 2019 начал задавать стандарты в классе
Тест драйв
01 октября 2018

KIA Cee'd
"Удивил так удивил: KIA Ceed начал задавать стандарты в классе"
Lada Granta - lada granta 2019 два «икса» из четырех
Тест драйв
28 сентября 2018

Lada Granta
"Два «икса» из четырех"
Chevrolet Camaro - chevrolet camaro 2016 два литра сдержанности
Тест драйв
26 сентября 2018

Chevrolet Camaro
"Chevrolet Camaro: два литра сдержанности"

Написано новостей:

2 1 9 9 5