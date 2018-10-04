Skoda Karoq появится в России уже в следующем году

Новость о предстоящем появлении Karoq пришла от руководства российского подразделения Skoda. Старт реализации этого автомобиля планируют начать во второй половине следующего года

Напомним, автомобиль был представлен публике ещё в прошлом году на автосалоне во Франкфурте. С тех пор поставка на российский рынок была под вопросом. Однако, руководитель российского подразделения считает, что модель нужна в линейке, так как Karoq приходит на смену уже несколько устаревшего Yeti. Он дополнит ряд кроссоверов, органично заполнив бюджетный сегмент на ступеньку ниже присутствующего на нашем рынке полноразмерного Kodiaq.

Кроссовер будет собираться на одном из российских предприятий. Рассматриваются два варианта размещения сборки: Калуга или Нижний Новгород.

Известно, что машина будет предлагаться, как минимум, в двух вариантах – с передним приводом и полноприводной. Другие подробности комплектаций и их ценовой диапазон станут известны ближе к началу поставок.