Компактный кроссовер Skoda Karoq идет по стопам своего «старшего брата», большого Kodiaq. Следом за версией Scout для компактного кроссовера анонсирован вариант Sportline

Собственно, спортивного в новой версии немного. Для Skoda Karoq Sportline будет доступен 2-литровый турбодизель мощностью 190 л.с., который не предлагается для других вариантов. Впрочем, для тех, кому этого много чехи предлагают двигатели, которые устанавливаются на простые варианты кроссовера: 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 150 л.с. и 2-литровый турбодизель такой же мощности. Причем в этих вариантах Skoda Karoq Sportline будет переднеприводным и с механической коробкой передач.

Внешне Skoda Karoq Sportline можно отличить от обычных вариантов не только по шильдикам на передних крыльях, но и новым легкосплавным колесам с черной окантовкой спиц и накладкам на бамперы, пороги, корпусам зеркал и рейлингам, окрашенным в черный глянцевый цвет.

В салоне появились алюминиевые декоративные вставки и накладки на педали, спортивный трехспицевой руль и спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой. Кроме того, потолок здесь отделан материалом черного цвета.

Как и Skoda Karoq Scout версия Sportline дебютирует в начале сентября на автосалоне в Париже.

