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18 янв 2019

Skoda Karoq RS окажется мощнее Kodiaq RS

Skoda Karoq RS окажется мощнее Kodiaq RS
Автор фото: фирма-производитель

В Skoda решили расширить линейку своих спортивных кроссоверов и в течение 2019 года представят Karoq RS, который окажется даже мощнее Skoda Kodiaq RS

Младший брат победит старшего, и в этом ему поможет серьезное техническое оснащение. Karoq RS  получит мотор 2.0 TSI от Volkswagen, который будет выдавать 300 л.с. Двигатель станет сочетаться с 7-ступенчатой коробкой передач DSG, а уже в базовую комплектацию новинки войдут полный привод и адаптивная подвеска.

Интересно, что Skoda Kodiaq RS оснащается лишь дизельным двигателем на 240 лошадиных сил, так что проигрыш очевиден. Ожидается, что премьера Skoda Karoq RS состоится осенью 2019 года на автосалоне во Франкфурте, потому что в Женеве марка представит абсолютно новый компактный кроссовер, который будет построен на основе концепта Vision X. В целом, в 2019 году Skoda представит множество новинок, включая рестайлинговый Superb и, уже упомянутый, кроссовер Vision X. Что касается спортивной линейки RS, то в ней уже заявлен RS-электромобиль. Недавно представленная модель Scala c большой вероятностью также получит приставку RS.

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При написании новости использовалась информация:
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