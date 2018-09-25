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25 сен 2018

Шкода Skoda Kodiaq RS. Какой он внутри?

Шкода Skoda Kodiaq RS. Какой он внутри?
Автор фото: фирма-производитель

Шкода продолжает интригу с выходом новой версии Кодиак в спортивном исполнении

Топовый кроссовер уже скоро будет показан общественности. До Парижского автосалона осталась неделя. Подогревая интерес к своим разработкам, компания показала фотографии салона нового спортивного кроссовера.

Общая идея дизайна Skoda Kodiaq RS – сочетание спортивного стиля и комфорта. В отделке присутствуют перфорированная алькантара и карбоновые вставки. Спортивные передние кресла с интегрированными подголовниками и спортивными боковыми поддержками подчёркивают спортивный функционал. При этом количество места в салоне не уменьшилось. Задние кресла в сравнении с обыкновенной версией по форме остались без изменений. Кресла, элементы обивки и селектор передач оформлены рельефной красной строчкой.

Флагман линейки получил удобный спортивный руль и новую виртуальную приборную панель. На педалях установлены алюминиевые накладки с прорезиненными вставками.

Автомобиль будет комплектоваться бензиновым двигателем, мощностью 240 л. с. Его звук – отдельная «фишка» модели – над ним специально работали инженеры, добиваясь информативного и благозвучного соответствия стилю вождения на этом авто.

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