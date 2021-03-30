Skoda готовится к презентации нового Kodiaq

13 апреля состоится мировая премьера обновленного Skoda Kodiaq. В технических аспектах серьезных изменений ждать не стоит, а в дизайне – вполне

Дабы разогреть интерес, компания не стала «засвечивать» автомобиль на шпионских фотографиях, а показала некоторые дизайнерские эскизы, по которым, все же, можно получить представление о том, что обновится. Так автомобилю существенно изменят переднюю часть – новые противотуманки, новая зауженная форма оптики и широкие воздухозаборники в бампере. Задняя оптика тоже изменит свой рисунок.

Техническая составляющая автомобиля останется без изменений. Обновленный Skoda Kodiaq будет базироваться на платформе MQB, а гамма силовых установок, как и прежде, будет включать в себя четыре мотора. Это бензиновые двигатели объемом 1.4, 1.5 и два литра, а также двухлитровый дизельный агрегат.