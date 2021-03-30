Автомобильный портал Motorpage
30 мар 2021

Skoda готовится к презентации нового Kodiaq

Skoda готовится к презентации нового Kodiaq
Автор фото: фирма-производитель

13 апреля состоится мировая премьера обновленного Skoda Kodiaq. В технических аспектах серьезных изменений ждать не стоит, а в дизайне – вполне

Дабы разогреть интерес, компания не стала «засвечивать» автомобиль на шпионских фотографиях, а показала некоторые дизайнерские эскизы, по которым, все же, можно получить представление о том, что обновится. Так автомобилю существенно изменят переднюю часть – новые противотуманки, новая зауженная форма оптики и широкие воздухозаборники в бампере.  Задняя оптика тоже изменит свой рисунок.

Техническая составляющая автомобиля останется без изменений. Обновленный Skoda Kodiaq будет базироваться на платформе MQB, а гамма силовых установок, как и прежде, будет включать в себя четыре мотора. Это бензиновые двигатели объемом 1.4, 1.5 и два литра,  а также двухлитровый дизельный агрегат.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Skoda Kodiaq RS (2019)

«Заряженный» Skoda Kodiaq RS снимут с производства

08 сентября 2020
Skoda Kodiaq RS 2019

«Заряженный» кроссовер Skoda Kodiaq RS снимут с производства

22 апреля 2020
Skoda Kodiaq GT 2019

Skoda Kodiaq GT показали в Гуанчжоу

19 ноября 2018
Skoda Kodiaq GT 2019

Skoda официально представила кросс-купе Kodiaq GT

18 октября 2018
Skoda Kodiaq RS 2019

Шкода Skoda Kodiaq RS. Какой он внутри?

25 сентября 2018

Шкоду Кодиак поймали в Европе

12 сентября 2018

 Новости Skoda Kodiaq

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Teramont - volkswagen teramont (2018) почему профессору дроздову понравится teramont Тест драйв
29 марта 2021

Volkswagen Teramont
"Почему профессору Дроздову понравится Teramont"
Peugeot Partner - peugeot partner tepee (2016) для работы больше и не надо
Тест драйв
26 марта 2021

Peugeot Partner
"Для работы больше и не надо"
Audi A6 - audi a6 45 tdi (2020) ищет продвинутого сисадмина
Тест драйв
24 марта 2021

Audi A6
"Audi A6 45 TDI ищет продвинутого сисадмина"
Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio - kia rio (2020) и volkswagen polo (2020) не сошлись во взглядах на usb
Сравнительный тест
16 марта 2021

Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio
"Kia Rio и Volkswagen Polo не сошлись во взглядах на USB"

Написано новостей:

2 7 9 7 3