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19 май 2021

Компания Smart анонсировала новый кроссовер

Компания Smart анонсировала новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Серийный выпуск модели будет налажен в 2023 году. Учитывая, что весь модельный ряд компании уже переведен на «зеленые рельсы», то и новинка будет электрической.

Что на данный момент известно о кроссовере? Мы знаем, что он разрабатывается совместно с компанией Geely, а значит с высокой долей вероятности можно говорить о применении платформы SEA. Тележка породнит Smart с ультра­компактным Volvo XC20, который тоже ещё не представлен. Что касается двигателей, то SEA предполагает вариативное использование разного количества силовых установок – от одной до трех.  По предварительным данным, запас хода самой мощной версии не превысит четырехсот километров.

Интересно, что по стилю новинка не будет перекликаться со своими предшественниками – моделями ForTwo и ForFour. Во всяком случае, шеф-дизайнер Smart Горден Вагенер отметил в интервью порталу AutoExpress, что облик новинки разрабатывается с нуля.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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