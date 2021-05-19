Компания Smart анонсировала новый кроссовер

Серийный выпуск модели будет налажен в 2023 году. Учитывая, что весь модельный ряд компании уже переведен на «зеленые рельсы», то и новинка будет электрической.

Что на данный момент известно о кроссовере? Мы знаем, что он разрабатывается совместно с компанией Geely, а значит с высокой долей вероятности можно говорить о применении платформы SEA. Тележка породнит Smart с ультра­компактным Volvo XC20, который тоже ещё не представлен. Что касается двигателей, то SEA предполагает вариативное использование разного количества силовых установок – от одной до трех. По предварительным данным, запас хода самой мощной версии не превысит четырехсот километров.

Интересно, что по стилю новинка не будет перекликаться со своими предшественниками – моделями ForTwo и ForFour. Во всяком случае, шеф-дизайнер Smart Горден Вагенер отметил в интервью порталу AutoExpress, что облик новинки разрабатывается с нуля.