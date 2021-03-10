Mercedes-Benz и Geely разработают новый Smart

Оба концерна, которые в равных долях владеют маркой Smart, пополнят ее модельный ряд очередной новинкой – кроссовером.

Как сообщает издание Autocar, новинка будет достаточно мощной. Силовых установок будет около четырех – старшая из которых будет развивать около двухсот пятидесяти лошадиных сил. Кроме того, каждый из моторов будет электрическим. По запасу хода тоже есть определенные данные – около пятисот километров.

Интересно и распределение обязанностей между концернами. Всей технической частью займется китайская сторона, то есть Geely. Mercedes же займется дизайном и интерьером. Концепт будет представлен уже в сентябре этого года!