Представлен Smart #3 для Европы

Компания Smart на Мюнхенском автосалоне показала новый кросс-купе под название Smart #3. Автомобиль уже дебютировал в Китае. Его стоимость начинается от 43 490 евро (4 560 000 рублей)

Стандартная версия Smart #3 не отличается от представленного в Поднебесной автомобиля, но специально для европейского рынка была выпущена юбилейная версия 25th Anniversary Edition. Она получила белый цвет кузова с оранжевыми вставками. В оснащение входят 19-дюймовые колесные диски, проекционный дисплей, два мультимедийных экрана диагоналями 9,2 и 12,8 дюймов, отделка салона из качественной экокожи, панорамная крыша и акустическая система от Beats с 13 динамиками.

Отметим, что Smart #3 станет самым большим автомобилем в истории марки. Известно, что его длина составит около 4400 мм., а колесная база - 2785 мм.

В продажу поступят две версии - стандартная с одним электромотором и «заряженная» от Brabus с двумя. В первом случае автомобиль заднеприводный. Мощность мотора составит 272 л.с. Разгон до «сотни» - 5,8 с. Флагманское исполнение получит два электромотора (по одному на каждой оси). Суммарная мощность – 428 л.с. Разгон до 100 км/ч - 3,7 с. Аккумулятор один – на 66 кВт*ч. Запас хода составит 415 и 455 км соответственно.

