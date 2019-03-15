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15 мар 2019

Слезы помаленьку

Слезы помаленьку
Автор фото: фирма-производитель

Стала известна точная дата выпуска последнего сити-кара Smart с бензиновым двигателем. Микролитражки с ДВС перестанут сходить с конвейера 31 мая этого года.  Разумеется, сам Smart никуда не исчезнет, просто, в модельном ряду останутся лишь электромобили

Отказ от традиционных двигателей был анонсирован производителем еще два года назад.  Интересно, что последние партии автомобилей с традиционными двигателями европейские дилеры марки Smart будут предлагать со скидками до 39%. В их числе — финальная спецверсия Urbanshadow Edition, доступная для открытого и закрытого Smart Fortwo, а также для более вместительного Smart Forfour.

Теперь, куда более грустный момент - скорее всего Smart уйдет из России. Дело в том, что  производитель не стал сертифицировать  свои электромобили, более того, руководство марки даже не планирует их продавать.  Правда, представители Smart  поспешили всех успокоить и сообщили о том, что сервисная поддержка будет продолжаться, кроме того, у российских дилеров на складах еще достаточно бензиновых моделей Smart.

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