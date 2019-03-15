Слезы помаленьку

Стала известна точная дата выпуска последнего сити-кара Smart с бензиновым двигателем. Микролитражки с ДВС перестанут сходить с конвейера 31 мая этого года. Разумеется, сам Smart никуда не исчезнет, просто, в модельном ряду останутся лишь электромобили

Отказ от традиционных двигателей был анонсирован производителем еще два года назад. Интересно, что последние партии автомобилей с традиционными двигателями европейские дилеры марки Smart будут предлагать со скидками до 39%. В их числе — финальная спецверсия Urbanshadow Edition, доступная для открытого и закрытого Smart Fortwo, а также для более вместительного Smart Forfour.

Теперь, куда более грустный момент - скорее всего Smart уйдет из России. Дело в том, что производитель не стал сертифицировать свои электромобили, более того, руководство марки даже не планирует их продавать. Правда, представители Smart поспешили всех успокоить и сообщили о том, что сервисная поддержка будет продолжаться, кроме того, у российских дилеров на складах еще достаточно бензиновых моделей Smart.