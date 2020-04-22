Smart решил выпустить кроссовер

Компания Smart, которая является частью немецкого концерна Daimler, собирается наладить выпуск своего первого кроссовера

Итальянское издание Motori Online выяснило, что пока безымянная новая модель Smart будет достигать в длину четырех метров — почти на 1,4 метра больше, чем у Smart ForTwo. Для кроссовера разработают уникальную платформу при участии специалистов компании Geely. К слову, китайский бренд приобрел 50-процентную долю Smart в 2019 году. Компании также принадлежат контрольные пакеты акций компаний Volvo, Lotus, Polestar и некоторых других.

Первый кроссовер Smart будет электрическим, с литий-ионным аккумулятором емкостью 78 кВт.ч. Motori Online пишет, что дальность поездки на одной зарядке будет составлять около 400 километров. Какой привод получит кроссовер, пока неизвестно.