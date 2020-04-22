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22 апр 2020

Smart решил выпустить кроссовер

Smart решил выпустить кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Компания Smart, которая является частью немецкого концерна Daimler, собирается наладить выпуск своего первого кроссовера

Итальянское издание Motori Online выяснило, что пока безымянная новая модель Smart будет достигать в длину четырех метров — почти на 1,4 метра больше, чем у Smart ForTwo. Для кроссовера разработают уникальную платформу при участии специалистов компании Geely. К слову, китайский бренд приобрел 50-процентную долю Smart в 2019 году. Компании также принадлежат контрольные пакеты акций компаний Volvo, Lotus, Polestar и некоторых других.

Первый кроссовер Smart будет электрическим, с литий-ионным аккумулятором емкостью 78 кВт.ч. Motori Online пишет, что дальность поездки на одной зарядке будет составлять около 400 километров. Какой привод получит кроссовер, пока неизвестно.

При написании новости использовалась информация:
За рулем

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