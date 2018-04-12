После 2020 года smart станет еще одним производителем электромобилей: компания полностью откажется от двигателей внутреннего сгорания на своих моделях, перейдя на экологические чистые моторы.

Причем, на рынке Северной Америки «трансформация» уже завершена: здесь предлагают smart fortwo Coupe и fortwo Cabriolet исключительно с электродвигателями. «Daimler уже начал активный переход на электрические технологии, к 2020 году каждая модель Mercedes-Benz будет иметь электрический вариант, а у smart все модели будут электрическими», — заявил глава концерна Дитер Цитше на ежегодном собрании акционеров. Затем электрические версии получат коммерческие модели компании: фургоны, грузовики и автобусы.

Электрический smart fortwo оснащен электромотором мощностью 81 л.с. и блоком батарей емкостью 17,6 киловатт-часа. До 100 км/ч машина разгоняется за 11,4 секунды, ее запас хода от одной зарядки не превышает 93 километра. Зарядка батарей от бытовой электросети занимает 21 час, от станций быстрой зарядки — три часа. Столь длительное время связано с тем, что на smart Electric Drive применяются батареи предыдущего поколения.

