Smart выпустит юбилейную спецверсию модели #3

Smart представил спецверсию кросс-купе #3, приуроченную к 25-летнему юбилею. В продажу модель поступит в Европе 19 января по цене от 46 990 евро (примерно 4 550 000 рублей)

Данная спецверсия получила название Starry Sky Commemorative Edition. Она отличается более спортивным дизайном. Спереди появилось узкое вентиляционное отверстие. Добавлены красные вставки на бамперах, порогах и зеркалах заднего вида. Логотипы стали темными. Комплектация включает иные 19-дюймовые колесные диски. В салоне также появились красные элементы. Рулевое колесо слегка приплюснуто в нижней части. Улучшена атмосферная подсветка с 64 цветами. Имеется и памятная табличка о 25-летнем юбилее компании.

Силовая установка тут как у стандартной версии - это электромотор на 272 л.с. и 343 Нм крутящего момента. Привод - задний. Максимальная скорость - 180 км/ч. Паспортный разгон до 100 км/ч - 5,4 с. Автомобиль комплектуется аккумулятором на 66 кВт*ч. Максимальный запас хода - 580 км. Напомним, что Smart #3 предложен и в полноприводной модификации с двумя электромоторами суммарной мощностью 428 л.с. Такая версия разгоняется до “сотни” за 4,3 с. Емкость аккумулятора такая же, как и на стандартной версии, но запас хода немного меньше - 520 км.