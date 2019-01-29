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29 янв 2019

На пути к своему "Я"

На пути к своему "Я"
Автор фото: фирма-производитель

Вы, наверняка, помните такой кроссовер как SsangYong Actyon. В своей первой ипостаси этот автомобиль имел очень оригинальный, даже слегка странный, дизайн, который нравился не всем. В следующей генерации, по всей видимости, дизайнерам сделали выговор, и они нарисовали более строгий облик, избавив автомобиль от буйства линий. А совсем недавно компания выложила тизер следующего поколения Actyon, благодаря которому можно сказать, что строгость стиля сохраняется

Имя Actyon кроссовер носил, по большому счету, в нашей стране, в остальном свете он известен под именем Korando. Что касается тизера, то автомобиль нового поколения практически полностью повторяет концепт SIV-2, представленный на автосалоне в Женеве в 2016 году. У серийной машины такой же строгий дизайн: сохранились острые выштамповки на передних крыльях и дверях, узкие фары, передний бампер с угловатыми воздухозаборниками, а также узкие зеркала.

Интересно, что многие эксперты отмечают определенную  схожесть  автомобиля с недавней моделью концерна, под названием Tivoli, в основном, за счёт линий крыши и стоек. К слову, достоверной информации относительно двигателей для нового Actyon/Korando нет, но прототип SIV-2 был оснащен 1,5-литровой турбированной «четверкой» мощностью 150 сил, которая работала с 48-вольтовым мотором-генератором мощностью 10 кВт, а также компактной батареей на 0,5 кВт*ч. 

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Колеса

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