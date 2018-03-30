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30 мар 2018

Subaru представила новое поколение Forester

Subaru представила новое поколение Forester
Автор фото: фирма-производитель

На мотор-шоу в Нью-Йорке состоялась долгожданная премьера Subaru Forester нового поколения. Правда, при взгляде на машину кажется, что японцы обошлись простым рестайлингом

Ответственный подход заключался в том, что новое поколение выглядит глубоким рестайлингом, в глаза бросаются лишь новые бамперы, оптика и радиаторная решетка. Однако на деле это полностью новый автомобиль. При смене поколение «Лесник» переехал на модульную платформу SGP (Subaru Global Platform).

Внешние размеры при этом изменились не сильно, а вот колесная база выросла на 30 мм (до 2669 мм). Кроме того, японцы постарались улучшить потребительские качества машины: проем багажного отсека стал шире, дверь вертикальнее.

В интерьере тоже крупных перемен нет, появилась новая мультимедийная система с точкой доступа Wi-Fi и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Стали удобнее сиденья. Значительно, по словам представителей компании, улучшена шумоизоляция.

Комплекс активных систем безопасности EyeSight отныне входит в базовую комплектацию, а за доплату предлагается система DriveFocus. Она основана на технологии распознавания лиц и не только следит за усталостью водителя, но и способна настроить сиденье, зеркала и мультимедию под конкретного человека. В память системы можно внести пять водителей.

Для американского рынка пока предусмотрен только один двигатель: хорошо знакомый 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 182 л.с. Для всех комплектаций (их три) предусмотрен только полный привод и вариатор. Когда машина доберется до России неизвестно, вероятнее всего, уже в 2019 году.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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