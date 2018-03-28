Кроссовер Forester — крайне важная модель для Subaru, потому перед премьерой на мотор-шоу в Нью-Йорке японцы всячески нагнетают интерес вокруг нее. Компания опубликовала второй тизер будущей новинки.

Большей ясности не стало: на фото изображен задний фонарь кроссовера. Все что понятно, это то, что он будет «рассечен» горизонтальной плашкой, которая протянется от края и до края багажной двери. Судя по неофициальной информации внешность кроссовера не претерпит серьезных изменений, но он станет крупнее и солиднее.

В основе модели будет лежать платформа SGP (Subaru Global Product), на которой построены все последние модели компании. Модель получит гамму оппозитных 4-цилиндровых двигателей, агрегатированных с вариатором Lineatronic, а также гибридный вариант, так как под гибриды и электромобили платформа SGP первоначально и создавалась.

Нынешнее поколение Subaru Forester представлено на российском рынке с бензиновыми 2 и 2,5-литровыми двигателями мощностью 150 и 171 л.с. и 2-литровым турбомотором (241 л.с.).