В сети появились фотографии нового поколения Subaru Forester. Официально машину покажут в конце марта на мотор-шоу в Нью-Йорке Автомобиль был сфотографирован со снимков в неизвестном журнале.

Подлинность фотографий выдает форма задних фонарей: ее на тизере показала сама Subaru. В целом внешность кроссовера изменится мягко говоря эволюционно, он станет крупнее и солиднее.

В основе модели будет лежать платформа SGP (Subaru Global Product), на которой построены все последние модели компании. Модель получит гамму оппозитных 4-цилиндровых двигателей, агрегатированных с вариатором Lineatronic, а также гибридный вариант, так как под гибриды и электромобили платформа SGP первоначально и создавалась.

Нынешнее поколение Subaru Forester представлено на российском рынке с бензиновыми 2 и 2,5-литровыми двигателями мощностью 150 и 171 л.с. и 2-литровым турбомотором (241 л.с.).